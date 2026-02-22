عاصفة ثلجية تُلغي أكثر من 5 آلاف رحلة جوية في أمريكا

ألغت شركات الطيران أكثر من 5000 رحلة جوية مع اقتراب عاصفة شتوية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من ولاية فيرجينيا، في ذروة عودة المسافرين من عطلة الشتاء.

وبحسب موقع FlightAware فقد تم إلغاء ثلثي الرحلات المتجهة إلى مطار جون إف كنيدي وبدأت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء رحلات يومي الأحد والاثنين وإعفاء المسافرين من رسوم إلغاء وتغيير الحجوزات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من صعوبة في التنقل بسبب الثلوج في أجزاء من الساحل الشرقي، مشيرة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي.