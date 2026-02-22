بعد قرار المحكمة العليا.. واشنطن: لا توجد انسحابات من الاتفاقية الجمركية

قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، اليوم الأحد، إنه يُجري محادثات فعالة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات جمركية مع الولايات المتحدة.

وذكر غرير، أن هذه الدول لم تبدِ أي نية للانسحاب بعد قرار المحكمة العليا، يوم الجمعة، الذي أبطل جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق رويترز.

وأوضح غرير لشبكة «سي بي إس» أنه تحدث بالفعل مع نظيره في الاتحاد الأوروبي، وسيجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى. وأضاف، "لم يأتِ إليَّ أحد ليقول إن الاتفاقية لاغية".

وقضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بإلغاء جزء واسع من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تجاوزت حدود الصلاحيات الممنوحة له قانونياً.