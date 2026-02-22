قائد القوات البرية الإيرانية: تحركات العدو تحت أنظارنا على مدار الساعة

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، الأحد، إن قوات بلاده تراقب تحركات الأعداء على مدار الساعة، في إشارة الى الحشد الامريكي العسكري في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جهانشاهي خلال تفقده قطعة عسكرية في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية بالقرب من الحدود العراقية.

وشدد على أن القوات البرية الإيرانية تبذل كل ما في وسعها لحماية أراضي البلاد.وأضاف: “تتم مراقبة جميع تحركات العدو باستمرار. ولن يسمح جنودنا، بفضل قدراتهم المتقدمة، بأي عمل عدائي ضد هذه الأراضي”.

ومشيرا إلى الدور الرادع للقوات البرية الإيرانية، قال جهانشاهي إنهم وصلوا إلى مستوى يمكنهم فيه تحييد التهديدات المحتملة ضد بلادهم في بداياتها.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من الكيان الإسرائيلي، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي الدفاعي.

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع بهدف فرض الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل وضع آلية تزيد من التطمينات حول سلمية برنامجها النووي.