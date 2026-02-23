الصفحة الدولية

قائد الجيش الإيراني: لن نسمح للعدو بابتلاع "إيران الكبرى"


صرّح اللواء أمير حاتمي خلال مراسم تخريج طلاب "دافوس" بإن "العدو يسعى إلى إضعاف إيران تدريجيا وإرهاق الشعب واستنزافه"، لكنه شدد على "عدم السماح بابتلاع إيران الكبرى"، حيث ذكر اللواء حاتمي إنه "في الظروف الراهنة، تقع على عاتق الجيش مسؤولية حاسمة بلا شك"، مشيرا إلى أن "الأعداء يدعون أنهم لا يهزمون، لكن هذا ادعاء كاذب".

وأضاف أن "العدو (الولايات المتحدة) قد خاض حربا لمدة 20 عاما في فيتنام وأفغانستان، وفي النهاية خرج مذلولا، وحدث الأمر نفسه له في العراق"، وهو لم يكن يتصور أنه، رغم إرساله حاملات طائرات وسائر الأسلحة، سيواجه هذا القدر من الصلابة، وتابع حاتمي أن "العدو يظن أننا في موقع ضعف وأنه في موقع قوة، لكنه مخطئ؛ فإيران الكبرى ليست قابلة للابتلاع، واليوم يوجد في إيران ملايين الجنود المستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن".

كما لفت قائد الجيش الإيراني إلى أن "العدو يسعى إلى فرض كلفة المساس بوحدة الأراضي علينا كما فعل مع بعض دول المنطقة، لكن عليه أن يعلم أن الشعب الإيراني سيقف بكل عزيمة ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الخبيث"، وقال: "نحن في الجيش سندافع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها حتى آخر نفس".

فيما يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة منذ أواخر يناير 2026، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوات جوية وصاروخية إضافية، في إطار مواجهة مع طهران على خلفية برنامجها النووي ودعمها للوكلاء في المنطقة. بالمقابل تلوح إيران باستهداف قواعد أمريكية إذا تعرضت لعمل عسكري، مع استمرار مفاوضات نووية متوترة تشكل بدورها مصدر ضغط وتصعيد متبادل.

