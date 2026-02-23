الصين تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

الصفحة الدولية

حثّت الصين الولايات المتحدة اليوم الإثنين على إلغاء التعريفات الجمركية "الأحادية" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جاء الطلب الصيني بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي.

كما أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان "أخذنا علما بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ونجري حاليا تقييما شاملا لمضمونه وتأثيره"، إذ حذرت الوزارة "أخذنا علما أيضا بأن الولايات المتحدة تخطط حاليا لاتخاذ تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية للحفاظ على زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ستواصل الصين إيلاء اهتمام بالغ لهذا الأمر وحماية مصالحها بحزم"، وتابع البيان "تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين".

واستُهدفت الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم والشريك التجاري الأساسي للولايات المتحدة، بصورة خاصة بالسياسة الجمركية المتشددة التي يعتمدها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، ودارت حرب تجارية حقيقية بين البلدين على مدى أشهر كانت لها ارتدادات على باقي دول العالم، على وقع الرسوم الجمركية المتبادلة والقيود المختلفة، قبل أن يتفق ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أكتوبر/تشرين الأول على هدنة يعتبرها الخبراء هشة.

