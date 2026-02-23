الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتخفيض عدد أفراد البعثة الروسية لدى الاتحاد إلى 40 شخصا فقط، في خطوة تصعيدية جديدة ضد موسكو.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لقد اتخذت قرارا بتخفيض الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي إلى 40 شخصا".

وجاء القرار بعد أن أعلنت كالاس فشل وزراء خارجية الاتحاد في الاتفاق على اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات بحلول 24 فبراير، بسبب اعتراضات من هنغاريا وسلوفاكيا.

وسبق أن كشف سفير روسيا لدى فرنسا أليكسي ميشكوف أن بعض الدول الأوروبية تسعى إلى تفعيل ضرورة الإبلاغ عن تحركات الدبلوماسيين الروس إلى شكل يتطلب إذنا مسبقا، واصفا ذلك بأنه "إجراء تمييزي".