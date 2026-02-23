الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية


أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتخفيض عدد أفراد البعثة الروسية لدى الاتحاد إلى 40 شخصا فقط، في خطوة تصعيدية جديدة ضد موسكو.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لقد اتخذت قرارا بتخفيض الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي إلى 40 شخصا".

وجاء القرار بعد أن أعلنت كالاس فشل وزراء خارجية الاتحاد في الاتفاق على اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات بحلول 24 فبراير، بسبب اعتراضات من هنغاريا وسلوفاكيا.

وسبق أن كشف سفير روسيا لدى فرنسا أليكسي ميشكوف أن بعض الدول الأوروبية تسعى إلى تفعيل ضرورة الإبلاغ عن تحركات الدبلوماسيين الروس إلى شكل يتطلب إذنا مسبقا، واصفا ذلك بأنه "إجراء تمييزي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
طهران تحذر من عودة "داعش" الارهابي وتنتقد تناقض التصريحات الأمريكية
ترامب يصر على المزيد من المفاوضات مع إيران
العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفشل في تمرير الحزمة الـ20
مسؤول أمريكي: جولة مفاوضات جديدة مع طهران الخميس المقبل
الصين تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية
رئيس مجلس القضاء يبحث مع باراك إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية
القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه العراق
لاريجاني يزور مسقط غدا حاملا رد إيران بشأن ملفها النووي
الخارجية الإيرانية: لا صحة للتقارير بشأن "اتفاق مؤقت" مع واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك