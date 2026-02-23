ترامب يصر على المزيد من المفاوضات مع إيران

اكد موقع أكسيوس الامريكي، اليوم الاثنين، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أصر على مزيد من المفاوضات من جانب ويتكوف وكوشنر مع إيران للتأكد من استنفاد جميع السبل".

ونقل أكسيوس عن مصادر، ان "رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كان أكثر حذرا بشأن إيران عكس حماسه لعملية فنزويلا". وتابع، ان "ترامب فوض فريقا صغيرا لدراسة الوضع في إيران وتقديم خيارات يمكنه اعتمادها".

