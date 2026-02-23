طهران تحذر من عودة "داعش" الارهابي وتنتقد تناقض التصريحات الأمريكية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعیل بقائي، اليوم الإثنين ( 23 شباط 2026 ) عن قلق بلاده من أي تطورات قد تمهد لعودة نمو التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مؤكداً أن إيران تتابع بجدية مسألة فرار بعض سجناء تنظيم داعش.

وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "إيران خاضت تجربة صعبة في مواجهة التنظيم"، مشيراً إلى أن "كلاً من العراق وإيران وسوريا دفعت أثماناً باهظة في التصدي له، مضيفاً أن المنطقة والمجتمع الدولي استفادا من تضحيات هذه الدول في مواجهة ما وصفه بـ(الظاهرة الخطيرة)".

وأوضح أن "طهران نقلت مخاوفها إلى "أصدقائها في العراق"، لافتاً إلى أن "السلطات العراقية على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة، وأن التواصل والتشاور سيستمران لضمان عدم تعرض المنطقة مجدداً لهجمات التنظيم".

وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث أن "التناقض في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين يشكل "عائقاً جدياً" أمام مسار المفاوضات، في إشارة إلى المباحثات الجارية حول ملفات إقليمية ودولية حساسة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من احتمال إعادة تنظيم صفوف بعض الخلايا المتطرفة، بالتزامن مع استمرار الحراك الدبلوماسي بين طهران وواشنطن بشأن عدد من القضايا العالقة.