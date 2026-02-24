روسيا تحذر: السلاح النووي خيار محتمل إذا..

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن روسيا ستجد نفسها مضطرة لاستخدام السلاح النووي إذا قامت بريطانيا وفرنسا بتسليم تكنولوجيا نووية إلى كييف.

واعتبر أن ذلك يمثل إرسالًا مباشرًا للأسلحة النووية لدولة في حالة حرب، ما يشكل تهديدًا لروسيا.

وأشار مدفيديف إلى أن روسيا ستضطر لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، ضد أهداف في أوكرانيا، وأيضًا ضد الدول الموردة التي تشارك في صراع نووي مع روسيا.

وفي سياق مرتبط، أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن النخب في بريطانيا وفرنسا لا تقبل بالهزيمة في أوكرانيا، وتبحث عن خيارات لتعزيز قدرة كييف على مواجهة روسيا عبر تزويدها بأسلحة نووية. وقد حذرت برلين من المشاركة في هذه الخطوة.