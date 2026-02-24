شبكة أمريكية: ترامب يشعر بإحباط من محدودية الخيارات ضد إيران

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بإحباط متزايد إزاء ما يصفه مساعدوه بـ "محدودية أوراق الضغط العسكرية" ضد إيران.

وأوضحت "سي بي إس نيوز" أنه "بخلاف العمليات العسكرية السابقة التي استهدفت جهات محددة، بما في ذلك العملية الأخيرة التي أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، أبلغ ترامب بأن أي ضربة تستهدف مصالح طهران لن تكون على الأرجح ضربة قاضية وحاسمة".

وأضافت أن "الضربات المحدودة قد تفتح الباب أمام مواجهة طويلة الأمد أوسع نطاقا، تنذر بتورط الولايات المتحدة في صراع مستمر في الشرق الأوسط".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، ما وصفها بـ"الأخبار المضللة" التي تتحدث عن معارضة الجنرال دانيال كين دخول بلاده في حرب مع إيران.

وقال ترامب إن كين "لا يود رؤية حرب، ولكن إذا تم اتخاذ قرار بالتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإنه يرى أن الانتصار فيها سيكون أمرا سهلا".

كما حذرت إيران من أن "أي عمل عسكري ضدها، حتى لو وصف بالمحدود، سيعد عملا عدوانيا كاملا وسيواجه برد حاسم وشديد"، وذلك عشية انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في جنيف، يوم الخميس.