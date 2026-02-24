تجدد الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان

أفادت تقارير إعلامية وميدانية متواترة، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، بتجدد الاشتباكات الميدانية بين القوات الأفغانية والباكستانية في المناطق الحدودية.

وذكرت التقارير، أن المواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم في المناطق الحدودية التابعة لولاية ننكرهار بشرق أفغانستان، ولا تزال الأنباء تشير إلى استمرار القتال في بعض النقاط الحدودية حتى اللحظة.

وتأتي هذه المواجهات الأرضية المباشرة كتصعيد ميداني أعقب الغارات الجوية الباكستانية التي نفذت قبل يومين واستهدفت مواقع في ولايتي ننكرهار وبكتيكا.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نتيجة القصف الباكستاني الأخير على ننكرهار، مما زاد من حالة الغضب والتوتر الميداني في المنطقة.

ويُعد هذا القتال الأعنف منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين؛ حيث تتهم باكستان كابل بإيواء مسلحي حركة طالبان الباكستانية، بينما تصف حكومة طالبان الهجمات الباكستانية بأنها "انتهاك للسيادة ومجازر بحق المدنيين".