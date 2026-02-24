الصفحة الدولية

مناورات للحرس الثوري الإيراني لتعزيز الجاهزية جنوب البلاد


نفّذت القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، مناورات مركبة موسّعة على السواحل الجنوبية للبلاد، بمشاركة جميع صنوف القوات البرية، في خطوة وصفها القادة بأنها تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية ومواجهة التهديدات المحتملة باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية، ، تضمنت المناورات استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة، إلى جانب المسيّرات الانتحارية من طراز "شاهد 136"، التي نفذت ضربات على أهداف محددة بعد أن قامت مسيّرات "رضوان" بمهام الاستطلاع ورصد نقاط الهدف مسبقًا.

وركزت المرحلة الأساسية من المناورات على الدفاع عن السواحل والجزر الإيرانية، حيث تم تنفيذ رمايات من الشاطئ إلى البحر لضرب أهداف افتراضية تحاول الاقتراب من الخط الساحلي، إلى جانب قصف كثيف لمواقع العدو الافتراضي، كما شاركت القوات الخاصة التابعة للقوة البرية في منع أي محاولة للتسلل إلى الساحل أو استهداف المواقع الحساسة.

وتضمنت العمليات أيضًا استخدام الذخيرة المتفجّرة بالقرب من الهدف، وتكثيف نيران المدفعية والصواريخ على مواقع مفترضة للعدو، بما يعكس تكامل جميع الصنوف القتالية في إطار تكتيكات حديثة.

ونفّذت الوحدات الصاروخية تجربة إطلاق أنظمة صاروخية جديدة ومتنوعة على مسافات مختلفة، شملت صواريخ اختراقية دقيقة الإصابة، إلى جانب اختبار قدرة الصواريخ على العمل في بيئة حرب إلكترونية. وأوضح القادة أن هذه الصواريخ مزوَّدة بأنظمة ملاحة متطورة ورؤوس حربية معزَّزة، قادرة على اختراق التحصينات والأهداف الدفاعية للعدو.

وشهدت المناورات أيضًا تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية في مجال الحرب الإلكترونية (جنكال)، إلى جانب تطبيق إجراءات الدفاع السلبي، بما يعكس استعداد القوات للتعامل مع تهديدات إلكترونية محتملة، والتأكد من تكامل العمليات في سيناريوهات قتالية متعددة.

وأكد اللواء محمد كرمي، قائد القوة البرية في الحرس الثوري، أن "جميع الوحدات المشاركة – الصاروخية والمدفعية والمسيّرات والمدرعة والقوات الخاصة – نفذت مهامها وفق خطط مدروسة مسبقًا تعتمد على التهديدات الحالية"، مشددًا على أن "الهدف هو تعزيز جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية".

من جانبه، أوضح قائد مقر "المدينة" التابع للقوة البرية، اللواء محمد هادي أبيضجيان، أن المناورات شملت تدريبًا متكاملاً على الدفاع السلبي والهجومي في مجال الحرب الإلكترونية، مع محاكاة سيناريوهات معقدة لتعزيز القدرة على الرد والتعامل مع التهديدات المتنوعة.

وتعكس هذه المناورات اهتمام إيران بتطوير قدراتها الدفاعية والقتالية، لا سيما على السواحل الجنوبية، في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والتهديدات المحتملة في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تحذر: السلاح النووي خيار محتمل إذا..
عراقجي: الاتفاق مع أمريكا في متناول اليد وسنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي
مناورات للحرس الثوري الإيراني لتعزيز الجاهزية جنوب البلاد
تجدد الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان
مسؤولون مكسيكيون يكشفون كيفية قتل تاجر المخدرات بعد تعقب عشيقته الى مخباءه
شبكة أمريكية: ترامب يشعر بإحباط من محدودية الخيارات ضد إيران
ايران: الحرس الثوري يبدأ مناورات جنوبي البلاد
المتحدثة باسم الحكومية الإيرانية: سنواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
طهران تحذر من عودة "داعش" الارهابي وتنتقد تناقض التصريحات الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك