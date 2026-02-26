الجيش الأفغاني يعلن شن هجوم على باكستان والاخيرة تتحدث عن رد فوري

أطلق الجيش الأفغاني “هجمات مكثفة” على باكستان المجاورة، وفق ما أفاد متحدث عسكري، بعد أيام من شنّ إسلام آباد ضربات دامية على أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان وحيد الله محمدي في كلمة مصورة “ردا على الغارات الجوية التي شنتها باكستان على ننكرهار وباكتيا… بدأت قوات الحدود… في المنطقة الشرقية هجمات مكثفة على مواقع باكستانية”.

هذا وأفاد مصدر عسكري أفغاني عن مقتل 10 جنود باكستانيين خلال هذه الهجمات،مضيفا اننا سيطرنا على 13 نقطة عسكرية على طول الحدود مع باكستان.

هذا وأعلنت وزارة الإعلام الباكستانية انه أقدمت حركة طالبان الأفغانية على عمل غير مبرر على طول الحدود بين بلدينا فقوبل برد فوري وفعال من قواتنا.

وأضافت الوزارة ان التقارير الأولية تؤكد وقوع خسائر فادحة في صفوف الجانب الأفغاني مع تدمير عدة مواقع ومعدات.