الصفحة الدولية

ايران تعلن عن رفضها لمقترح الولايات المتحدة في تفكيك مواقعها النووية وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب


أعلنت إيران، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، عن رفضها لمقترح الولايات المتحدة في تفكيك مواقعها النووية وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الإيراني إن: "مطالب الولايات المتحدة الأخيرة المتعلقة بتفكيك المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران وتسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب تمثل شروطاً غير مقبولة وتشكل خرقاً واضحاً للحقوق السيادية لإيران في برنامجها النووي السلمي".

وأضاف بقائي "إيران ملتزمة بالكامل باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط، وفق المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، ولن تتنازل عن حقها المشروع في تطوير برنامج نووي مدني".

وبين بقائي، ان "الحديث عن تدمير المنشآت النووية الثلاثة هي مزاعم لوسائل إعلام غربية ولا صحة لها"، مشيراً إلى أن "محادثات اليوم كانت جدية للغاية"، معرباً عن أمله في استمرار الحوار وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ خلال المراحل القادمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة انطلقت منذ ساعات الصباح "بشكل جدي ومكثف"، مشيراً إلى أن أجواء المحادثات اتسمت بالتركيز والجدية.

وأوضح أن الجلسات ستُستأنف عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن احتاج كل من الوفدين إلى التشاور مع عاصمتيهما بشأن ما طُرح خلال النقاشات.

وشدد المتحدث الإيراني على أن "السلوك التفاوضي لطهران واضح، وتركيزنا ينصب على تحقيق نتيجة"، مضيفًا أن بعض التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين ما زالت تثير الشكوك والتساؤلات بشأن مواقف واشنطن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات صعبة لإيران خلال المفاوضات الجارية، تضمنت ثلاث نقاط رئيسية "طلبت واشنطن من إيران تفكيك جميع مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية، ومطالبة إيران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة، والإشارة إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية سيتم في البداية بشكل محدود، ضمن خطة تدريجية".

