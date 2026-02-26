الصفحة الدولية

الخارجية الإيرانية: طرح مقترحات مهمة في المجال النووي ورفع العقوبات بمفاوضات اليوم


أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، عن إجراء مفاوضات مكثفة استمرت لنحو 3 ساعات في جنيف، بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الخارجية الإيرانية "تقديم مقترحات ومبادرات "مهمة وعملية" في مجالي الملف النووي ورفع العقوبات.

ونوهت الى، إن "المفاوضات ستستأنف في جنيف بحدود الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، مشددة على أن "مواقف إيران ثابتة ومحادثات اليوم كانت جدية، ونأمل استمرارها مساءً بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "إيران قدمت مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في هذا الصدد"، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود "تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين، مما يثير الشك بشأن جديتهم في الوصول إلى نتائج".

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت في جنيف، صباح اليوم.

وترأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني، فيما مثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأمريكا
الخارجية الإيرانية: طرح مقترحات مهمة في المجال النووي ورفع العقوبات بمفاوضات اليوم
انتهاء المحادثات النووية الأمريكية - الإيرانية في جنيف
أمين مجلس الدفاع الإيراني: التفاوض على عدم امتلاك سلاح نووي يتوافق مع عقيدتنا
جنيف: انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية الإيرانية
رئيس الوزراء يوجه المصارف بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي
كوريا الشمالية تعرض تفاهمًا مع واشنطن مقابل الاعتراف بها قوة نووية
الخارجية الأمريكية: ترامب يفضل التوصل لتسوية دبلوماسية مع إيران
قاليباف: إما دبلوماسية تحفظ الكرامة أو رد يورث الندم
مصرع ثلاثة إرهابيين وتفكيك شبكة في شرق إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك