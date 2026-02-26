الخارجية الإيرانية: طرح مقترحات مهمة في المجال النووي ورفع العقوبات بمفاوضات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، عن إجراء مفاوضات مكثفة استمرت لنحو 3 ساعات في جنيف، بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الخارجية الإيرانية "تقديم مقترحات ومبادرات "مهمة وعملية" في مجالي الملف النووي ورفع العقوبات.

ونوهت الى، إن "المفاوضات ستستأنف في جنيف بحدود الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، مشددة على أن "مواقف إيران ثابتة ومحادثات اليوم كانت جدية، ونأمل استمرارها مساءً بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "إيران قدمت مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في هذا الصدد"، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود "تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين، مما يثير الشك بشأن جديتهم في الوصول إلى نتائج".

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت في جنيف، صباح اليوم.

وترأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني، فيما مثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.