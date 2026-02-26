هيلاري كلينتون تتجه إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي لتدلّي بشهادتها حول قضية ابستين

تتوجه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي لتدلّي بشهادتها في التحقيقات المتعلقة بالمدان في قضايا الدعارة بالقصّر، جيفري إبستين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن)، حيث ستستمع اللجنة إلى شهادة كلينتون في منزلها الواقع في تشاباكوا، إحدى الضواحي الراقية في نيويورك.

ويأتي مثول هيلاري كلينتون قبل يوم واحد من الإدلاء بشهادة زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، المقررة يوم 27 شباط، حيث يأتي هذا في إطار التحقيقات المتزايدة حول علاقات الزوجين بالممول المدان، بعد كشف أرشيف إبستين لملفات جديدة تضمنت صوراً للرئيس الأسبق مع فتيات لم تظهر وجوههن، بالإضافة إلى صور شخصية له في أوقات مختلفة.

وكانت هيلاري كلينتون قد أكدت سابقاً أن زوجها لم يكن على علاقة وثيقة بإبستين، مشددة على أن الأخير أخفى جرائمه حتى صدور الحكم القضائي بحقه.