الرئيس الإيراني: ملتزمون بفتوى السيد الخامنئي الرافضة لامتلاك السلاح النووي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، تصريحات حاسمة تتزامن مع انطلاق جولة المفاوضات النووية في جنيف، حيث أكدت أن المقترح الذي قدمته طهران للجانب الأمريكي كفيل بإنهاء كافة "الذرائع" المتعلقة بطبيعة برنامجها النووي، فيما صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالتزام الدولة بعدم امتلاك أي سلاح نووي.

وشددت الوكالة، على أن "أي رفض من قبل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لهذا المقترح سيعد دليلا قاطعا على عدم جدية واشنطن، وأن جهودها الدبلوماسية ليست سوى مناورة لكسب الوقت أو تبرير خيارات أخرى".

وفي إطار بعث رسائل الطمأنة للمجتمع الدولي، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "بلاده لا تسعى نهائيا لامتلاك أي سلاح نووي"، مؤكدا أن "الدولة ملتزمة دينيا وسياسيا بفتوى قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي التي تحرم إنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وتأتي هذه التصريحات بمثابة غطاء سياسي للوفد الإيراني المفاوض، للتأكيد على أن التوجه نحو جنيف ينطلق من رغبة في حل الأزمة لا المماطلة.