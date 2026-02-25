الصفحة الدولية

ترامب يتهم ايران بتطوير صواريخ تصل الى اميركا!


اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء، ايران بالعمل على تطوير صواريخ عابرة للقارات ستكون قادرة على الوصول الى الولايات المتحدة، وذلك خلال خطاب الاتحاد الذي القاه امام اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيما قال احد اعضاء الكونغرس بعد حضوره احاطة سرية عن الاوضاع مع ايران ان "الامر خطير"، حيث ذكر ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد: "نحن في مفاوضات مع ايران، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك أبدا سلاحا نوويا"، مضيفا انه "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

وأوضح ترامب ان ايران "طورت بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة".

بالمقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إدارة ترامب إلى توضيح سياستها تجاه إيران للرأي العام، وذلك عقب إحاطة سرية قدّمها وزير الخارجية ماركو روبيو لأعضاء ما يُعرف بـ"عصابة الثمانية"، وهم قادة الكونغرس ومسؤولو لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، إذ ذكر شومر للصحفيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول: “انظروا، هذا أمر خطير، ويجب على الإدارة أن تقدم قضيتها للشعب الأميركي”، في إشارة إلى التطورات المتسارعة في الملف الإيراني.

ولم تُكشف تفاصيل الإحاطة بسبب طبيعتها الاستخباراتية، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن روبيو – الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي – عرض تقييمًا للوضع الأمني والخيارات المطروحة، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى عمل عسكري أو الاستمرار في الضغط الدبلوماسي عبر العقوبات والمفاوضات غير المباشرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يتهم ايران بتطوير صواريخ تصل الى اميركا!
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت
بريطانيا: الكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا
إيران: إعادة تعيين سفير سابق في بيروت
أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي يصل إلى أميركا!
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
روسيا تحذر: السلاح النووي خيار محتمل إذا..
عراقجي: الاتفاق مع أمريكا في متناول اليد وسنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي
مناورات للحرس الثوري الإيراني لتعزيز الجاهزية جنوب البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك