ترامب يتهم ايران بتطوير صواريخ تصل الى اميركا!

اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء، ايران بالعمل على تطوير صواريخ عابرة للقارات ستكون قادرة على الوصول الى الولايات المتحدة، وذلك خلال خطاب الاتحاد الذي القاه امام اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيما قال احد اعضاء الكونغرس بعد حضوره احاطة سرية عن الاوضاع مع ايران ان "الامر خطير"، حيث ذكر ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد: "نحن في مفاوضات مع ايران، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك أبدا سلاحا نوويا"، مضيفا انه "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

وأوضح ترامب ان ايران "طورت بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة".

بالمقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إدارة ترامب إلى توضيح سياستها تجاه إيران للرأي العام، وذلك عقب إحاطة سرية قدّمها وزير الخارجية ماركو روبيو لأعضاء ما يُعرف بـ"عصابة الثمانية"، وهم قادة الكونغرس ومسؤولو لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، إذ ذكر شومر للصحفيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول: “انظروا، هذا أمر خطير، ويجب على الإدارة أن تقدم قضيتها للشعب الأميركي”، في إشارة إلى التطورات المتسارعة في الملف الإيراني.

ولم تُكشف تفاصيل الإحاطة بسبب طبيعتها الاستخباراتية، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن روبيو – الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي – عرض تقييمًا للوضع الأمني والخيارات المطروحة، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى عمل عسكري أو الاستمرار في الضغط الدبلوماسي عبر العقوبات والمفاوضات غير المباشرة.