إيران: إعادة تعيين سفير سابق في بيروت


عينت إيران سفيرا "جديدا قديما" لقيادة سفارتها لدى لبنان خلفا للسفير الحالي مجتبى أماني الذي أصيب في عملية "البيجر" الإسرائيلية ضد "حزب الله" عام 2024، إذ أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان، أمس الثلاثاء، عودة محمد رضا رؤوف شيباني لمنصب سفير طهران في بيروت، ليحل محل السفير أماني، الذي شغل المنصب منذ عام 2020 ويعد من أبرز الدبلوماسيين المعنيين بملف "حزب الله" والتطورات الإقليمية.

وكان أماني قد أُصيب خلال "عملية البيجر" أثناء خدمته، ونقل إلى إيران لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى لبنان لاستكمال مهمته، ثم أعلن الخميس الماضي عبر منصة "إكس" انتهاء مهمته الرسمية.

وكان قد شغل شيباني (من مواليد عام 1960) منصب سفير إيران في لبنان بين عامي 2005 و2009، وشهدت ولايته حرب يوليو 2006، ثم كان سفيرا لبلاده لدى سوريا بين عامي 2011 و2016، خلال السنوات الأولى والأكثر حدة من الحرب هناك. وبعد تم تعيينه سفيرا في تونس وسفيرا معتمدا لدى ليبيا، كما شغل مناصب دبلوماسية وأكاديمية عدة.

ويعرف شيباني بامتلاكه خبرة تفاوضية واسعة، وإلماما بتفاصيل الملفات السياسية في لبنان وسوريا والمنطقة، إضافة إلى اهتمامه بالقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، حيث يؤكد في مواقفه على دعم "المقاومة" كخيار في مواجهة إسرائيل.

وخلال مراسم توديع سفير إيران لدى لبنان، قال الرئيس الإيراني محمود بزشكيان إن "السياسة الحاسمة لإيران هي تطوير علاقات متوازنة وهادفة مع الدول الصديقة والمتوافقة ويجب أن يمتد مستوى العلاقات السياسية ليشمل التعاون الاقتصادي"، مشيرا إلى عدم التناسب بين العلاقات السياسية وحجم التعاون الاقتصادي.

وخلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد أحمد سويدان سفيرا جديدا للبنان في طهران، قال بزشكيان إن "العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فقط، بل هي رابط قلبي وثقافي بين الشعبين"، مضيفا أن "إسرائيل هي التحدي الرئيسي لعدم استقرار لبنان والمنطقة".

وأعلنت الحكومة الإيرانية أيضا أنه تم اختيار ناصر كنعاني المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، ليكون سفيرا جديدا لطهران لدى الجزائر.

