الصفحة الدولية

مجلس الأمن يفرض عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع


فرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع السودانية، من بينهم شقيق قائد المجموعة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خلفية الفظائع التي ارتكبت في إقليم دارفور، حيث جاء هذا الإجراء عن طريق لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان، وهي اللجنة التي تشرف على حظر توريد الأسلحة، إضافة إلى فرض حظر سفر مستهدف وتجميد للأصول بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويخضع الأربعة الآن لتجميد عالمي للأصول وحظر على السفر. وهم: عبد الرحيم حمدان دقلو (نائب قائد قوات الدعم السريع)، وجدو حمدان أحمد (قائد في شمال دارفور)، والفتح عبد الله إدريس (عميد)، وتيجاني إبراهيم موسى محمد (قائد ميداني).

ووفقا للجنة مجلس الأمن، تورط الأربعة في أعمال "تهدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور"، منها أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتبطة باستيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر 2025.

وأفادت اللجنة أن القوات ارتكبت يوم الهجوم عمليات قتل جماعي للمدنيين في جامعة الفاشر ومستشفى السعودي، وإعدامات استهدفت عرقيا قبيلة الزغاوة ومجتمعات غير عربية. كما وثقت التقارير انتشارا واسعا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي أمام الأقارب.

واتهمت اللجنة قوات الدعم السريع باختطاف أربعة أطباء وصيدلي وممرض، واحتجازهم مقابل فدية تجاوزت 150 ألف دولار. وتسبب الهجوم في نزوح نحو 70 ألف شخص.

ووفقا للجنة، فإن عبد الرحيم دقلو كان موجودا في قاعدة عسكرية بالفاشر يوم الهجوم، وتظهره مقاطع فيديو وهو يشرف على العمليات ويأمر مقاتليه "بقتل الجميع". وتعد هذه العقوبة أرفع عقوبة أممية تطال شخصية في الدعم السريع منذ اندلاع النزاع عام 2023.

أما العميد الفتح عبد الله إدريس، الملقب بـ"جزار الفاشر"، فتصفه اللجنة بأنه كان مرتكبا رئيسيا في أحداث العنف. وتظهره مقاطع فيديو وهو يعدم رجالا غير مسلحين ويتفاخر بقتل أكثر من ألفي شخص، فيما ظهر مبتسما أثناء إطلاق النار على مدنيين كانوا يستعطفونه.

كما يصف الموجز تورط كل من جدو حمدان أحمد وتيجاني إبراهيم موسى محمد في النمط ذاته من القتل الجماعي والإعدامات ذات الطابع العرقي والعنف الجنسي واحتجاز الكوادر الطبية.

وبموجب العقوبات، يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد أصول الأربعة ومنع دخولهم أو عبورهم عبر أراضيها.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا قد دفعت باتجاه إدراج الأسماء على قوائم العقوبات الأممية، بعد أن فرضت لندن وواشنطن عقوبات منفصلة عليهم سابقا.

ويأتي هذا القرار في ظل نزاع أهلي تسبب في نزوح الملايين وتدمير أجزاء واسعة من السودان، لاسيما في دارفور، حيث قالت تقارير حقوقية إن أعمال الدعم السريع "تحمل سمات إبادة جماعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت
بريطانيا: الكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا
إيران: إعادة تعيين سفير سابق في بيروت
أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي يصل إلى أميركا!
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
روسيا تحذر: السلاح النووي خيار محتمل إذا..
عراقجي: الاتفاق مع أمريكا في متناول اليد وسنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي
مناورات للحرس الثوري الإيراني لتعزيز الجاهزية جنوب البلاد
تجدد الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك