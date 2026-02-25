الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت

تسلم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشکيان، أوراق اعتماد السفير الجديد للبنان أحمد سويدان، مؤكداً خلال مراسم الاستقبال أن العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فحسب، بل تمثل رابطاً قلبياً وثقافياً بين الشعبين، كما لفت الرئيس الايراني إلى أن النظام الصهيوني يشكل التحدي الرئيسي لعدم استقرار لبنان والمنطقة.

كذلك أكد على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، وشدد على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.