الصفحة الدولية

أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي يصل إلى أميركا!


 

 

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا منذ إطاحة واشنطن برئيسها نيكولاس مادورو، حيث ذكر ترامب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية "تلقينا للتو من صديقتنا وشريكتنا الجديدة فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل من النفط"، مضيفا "ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 600 ألف برميل يوميا".

وكان ترامب قد أمر باعتقال مادورو في كانون الثاني بتهم تهريب المخدرات وجرائم أخرى، ومنذ ذلك الحين خفف العقوبات النفطية المفروضة على كراكاس في محاولة لزيادة الإنتاج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي يصل إلى أميركا!
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
روسيا تحذر: السلاح النووي خيار محتمل إذا..
عراقجي: الاتفاق مع أمريكا في متناول اليد وسنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي
مناورات للحرس الثوري الإيراني لتعزيز الجاهزية جنوب البلاد
تجدد الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان
مسؤولون مكسيكيون يكشفون كيفية قتل تاجر المخدرات بعد تعقب عشيقته الى مخباءه
شبكة أمريكية: ترامب يشعر بإحباط من محدودية الخيارات ضد إيران
ايران: الحرس الثوري يبدأ مناورات جنوبي البلاد
المتحدثة باسم الحكومية الإيرانية: سنواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك