عاجل : انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية
الصفحة الدولية

اول تعليق لوزير الخارجية الايراني بعد انتهاء جولة المفاوضات مع الجانب الامريكي


قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اول تعليق له بعد جولة المفاوضات التي عقدت في جنيف مع الجانب الامريكي  قدمنا اليوم كل الرؤية الإيرانية للملف النووي والحدود التي يمكن التفاوض بشأنها

واضاف استطعنا تحقيق بعض الأمور الإيجابية سواء في ملف العقوبات والملف النووي كما اتفقنا على أن يقوم الفريق الفني بالبحث من الإثنين المقبل في الأمور التقنية في فيينا و اقتربنا جداً من التفاهم  في بعض القضايا وهناك قضايا أخرى لا تزال محل خلاف

واكد عراقجي ان هذه الجولة كانت أفضل جولات المفاوضات وأكثرها جدية واطولها واشار الى انه تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات ربما الأسبوع المقبل و في الأيام المقبلة سوف يتم التطرق إلى مزيد من التفاصيل في الحوار على مستوى الخبراء الفنيين

مشيرا الى حضور غروسي كان جيداً من الناحية الفنية وأحرزنا تقدماً جيداً ودخلنا مرحلة بحث عناصر الاتفاق ورفع العقوبات و أوضحنا موقفنا وما الذي يجب أن يتحقق من وجهة نظرنا وقررنا أن نناقش مسألة العقوبات خلال الجولة المقبلة بالتركيز على التفاصيل

مشيرا الى ان عقد الجولة الفنية يوم الإثنين المقبل يدل على جدية كلا الطرفين في المسار الدبلوماسي

 

