عُمان تتحدث عن تقدم ملحوظ بمفاوضات إيران وأمريكا

كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مساء الخميس، عن تقدم ملحوظ بمفاوضات إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف.

​وقال البوسعيدي، "انتهاء مفاوضات اليوم بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف "سنستأنف المفاوضات بعد تشاور الوفدين مع مسؤولي البلدين"، مردفا "ستعقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا".

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني، "الوفد الأمريكي غادر مكان المفاوضات في جنيف"، فيما اشارت وسائل اعلام دولية الى بدء مغادرة وفدي إيران والولايات المتحدة مقر المفاوضات في جنيف.

وشهدت مدينة جنيف، مساء الخميس، استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.