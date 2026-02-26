بقائي : التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين لا تزال تثير الشكوك والتساؤلات حول حقيقة موقف واشنطن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين لا تزال تثير الشكوك والتساؤلات حول حقيقة موقف واشنطن.

وفي تصريحات له تعليقا على الأنباء المتداولة حول المحادثات بين البلدين، شدد بقائي على أن "موضوع المفاوضات مهم للغاية، ومن الطبيعي أن تتابعه جميع وسائل الإعلام على المستوى الدولي بدقة"، مضيفا أن "ما طرح حتى الآن ليس سوى تكهنات، ولا يمكن تأكيد أي منها".

وأوضح بقائي أن بلاده تركز في الوقت الراهن على "الأطر والتعليمات المحددة" الصادرة عن القيادة، وأن الجهود تنصب بشكل أساسي على تأمين وحماية المصالح الوطنية الإيرانية.

وفي معرض ربطه لأي عملية تفاوضية محتملة، أكد بقائي أن أي حديث عن التفاوض يقتصر على الملف النووي الإيراني، قائلا: "موقفنا منه واضح"، في إشارة إلى الثوابت المعلنة من طهران بهذا الشأن.

وشدد على شرط أساسي لأي اتفاق محتمل، قائلا: "أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد تكبد شعبنا أضرارا كبيرة، وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر، وسط تضارب في الإشارات الصادرة من الجانبين الأمريكي والإيراني حول إمكانية الدخول في مرحلة جديدة من الحوار، أو التصعيد العسكري.

وفي وقت سابق، أعلن انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية في جنيف.