الداخلية تحظر تقليد الرتب العسكرية من قبل المدنيين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، عن قرار حظر تقليد الرتب العسكرية من قبل المدنيين.

وبحسب الوثيقة ادناه فأن الوزارة وجهت بعدم جواز تقليد الرتب العسكرية للمشمولين بجداول الترقية لضباط قوى الامن الداخلي من قبل اشخاص يحملون صفة مدنية غير عسكرية مهما كانت درجة قرابتهم او صلتهم العائلية او العشائرية بالضابط المعني.

وأضافت: "يكون تقليد الرتب العسكرية للضابط المشمول بالترقية من قبل امره الأعلى المباشر او امر الضبط الأعلى وحسب السياقات المتعارف عليها داخل المؤسسة الأمنية".