القوة البحرية تقبض على ساحبة وطاقهما في المياه الإقليمية العراقية

أعلنت قيادة القوة البحرية، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، عن إلقاء القبض على ساحبة تحمل اسم (المهاوي 2) تقوم بأعمال غير قانونية في المياه الإقليمية العراقية.

وذكرت القوة البحرية في بيان، أن "قوة من قيادة القوة البحرية، أثناء القيام بواجب حماية المنصات العائمة، من رصد ساحبة يشتبه بأنها تقوم بأعمال غير قانونية، مبيناً أنه بعد تفتيش الساحبة تبين بأنها تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية".

وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض على الساحبة التي تحمل الجنسية التنزانية مع أفراد طاقمها البالغ عددهم 18 شخصاً من جنسيات عراقية وأجنبية مختلفة،" مشيراً إلى "تسليمهم مع المضبوطات إلى مركز شرطة الفاو أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".