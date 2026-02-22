فنان مصري يشعل جدلا بتدوينة عن الصحابة ووفاة الرسول

أشعل الفنان المصري المقيم في الخارج عمرو واكد جدلا واسعا بسبب تدوينة عن الصحابة والرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ، ليواجه سيلا من الهجوم والانتقادات، كما دخل في سجال مع متابعيه.

وكتب واكد على حسابه بمنصة إكس: "هل تعلم أن عبيد الصحابة لم يبحثوا ليعرفوا أن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي هو من غسله وهو من دفنه، وأشهر الصحابة، كل الخلفاء الراشدين، لم يحضروا دفنه؟ تخيل شخص تزعم إنه قريب لك وأنت صاحبه وهو رسول الله، يتوفاه الله، وأنت بدل ما تروح تدفنه، تروح تتخانق من يحكم بعده".

وواجه واكد سيلا من الهجوم بعد حديثه، واتهمه البعض بمحاولة إحداث فتنة طائفية بين السنة والشيعة بسبب تدوينته وتدوينات أخرى لاحقة.