القوات الأمنية تقتحم مناطق جنوبي الفلوجة بحثاً عن إرهابيين وأسلحة

اعلن مصدر امني في محافظة الانبار اليوم السبت، عن فرض طوق امنية حول مناطق جنوبي مدينة الفلوجة بحثا عن ارهابيين وحيازة اسلحة غير مرخصة.

وقال المصدر ، ان " القوات الامنية اقتحمت مناطق قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ارهابيين دخلوا الى المناطق المستهدفة باوراق مزورة ".

واضاف المصدر ان" القوات الامنية داهمت عدد من المنازل المشتبه بتورطهم بإيواء الارهابيين وحيازة اسلحة غير مرخصة"، مبينا ان" القوات الامنية تمتلك معلومات عن تردد مطلوبين الى تلك المناطق قادمين من المحافظات الشمالية بأوراق مزورة".

وتابع ان" القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش استهدف عدد من منازل المواطنين والاراضي الزراعية".