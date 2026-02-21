الأخبار

القوات الأمنية تقتحم مناطق جنوبي الفلوجة بحثاً عن إرهابيين وأسلحة


اعلن مصدر امني في محافظة الانبار اليوم السبت، عن فرض طوق امنية حول مناطق جنوبي مدينة الفلوجة بحثا عن ارهابيين وحيازة اسلحة غير مرخصة.

وقال المصدر ، ان " القوات الامنية اقتحمت مناطق قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ارهابيين دخلوا الى المناطق المستهدفة باوراق مزورة  ". 

واضاف المصدر ان"  القوات الامنية داهمت عدد من المنازل المشتبه بتورطهم بإيواء الارهابيين وحيازة اسلحة غير مرخصة"، مبينا ان" القوات الامنية تمتلك معلومات عن تردد مطلوبين الى تلك المناطق قادمين من المحافظات الشمالية بأوراق مزورة".

وتابع ان" القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش استهدف عدد من منازل المواطنين والاراضي الزراعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السيد عادل عبد المهدي
العراق يدين تصريحات للسفير الامريكي لدى الكيان الصهيوني
القوات الأمنية تقتحم مناطق جنوبي الفلوجة بحثاً عن إرهابيين وأسلحة
الشيخ جلال الدين الصغير : هل يتجه الامريكيون الى أفخاخ المكر الإلهي؟
وزارة الداخلية تشكر الجمهورية الاسلامية في ايران بعد تحرير مختطفين عراقيين في ايران
الاتحاد الوطني : الضغوط الامريكية سبب تشتت القرار السياسي
قيادة الشرطة الاتحادية تنفي فتح باب التعيين على ملاكها
قوات التحالف الدولي تبدأ بإخلاء قاعدة قسرك بريف الحسكة السورية متجهة للعراق..
هيئة النزاهة تضبط أربعة متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة والاستيلاء على المال العام في نينوى
الاستخبارات العسكرية: القبض على 11 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك