وزارة الداخلية تشكر الجمهورية الاسلامية في ايران بعد تحرير مختطفين عراقيين في ايران


اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحرير مختطفَين عراقيين في إيران والقبض على الخاطفين.

وذكرت الوزارة في بيان  انه "بعد جهود استثنائية ومتابعة حثيثة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تحرير اثنين من المواطنين العراقيين من أهالي مدينة السماوة، كانا قد تعرضا للاختطاف داخل الأراضي الإيرانية".

وتابعت، انه "فور ورود المعلومات، باشرت وزارة الداخلية عبر قنواتها الرسمية بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة في الجانب الإيراني، حيث أبدت قيادة الشرطة الإيرانية تعاوناً عالياً واستجابة سريعة، وبذلت جهوداً مكثفة أثمرت عن تحديد مكان وجود المختطفَين وتحريرهما بعملية نوعية، فضلاً عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة الاختطاف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة".

واكدت الداخلية أن "هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق الأمني والتعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين، أينما وجدوا".

واعربت الوزارة، عن "بالغ شكرها وتقديرها لقيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما أبدته من مهنية عالية وجهود استثنائية أسهمت في إنجاح عملية التحرير وإعادة المواطنين سالمين".

وجددت التزامها "بمتابعة قضايا المواطنين داخل البلاد وخارجها، وعدم التهاون مع أي اعتداء يمس أمنهم وسلامتهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات الشقيقة والصديقة لضمان حمايتهم وصون حقوقهم".

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
