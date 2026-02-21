وزارة الداخلية تشكر الجمهورية الاسلامية في ايران بعد تحرير مختطفين عراقيين في ايران

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحرير مختطفَين عراقيين في إيران والقبض على الخاطفين.

وذكرت الوزارة في بيان انه "بعد جهود استثنائية ومتابعة حثيثة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تحرير اثنين من المواطنين العراقيين من أهالي مدينة السماوة، كانا قد تعرضا للاختطاف داخل الأراضي الإيرانية".

وتابعت، انه "فور ورود المعلومات، باشرت وزارة الداخلية عبر قنواتها الرسمية بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة في الجانب الإيراني، حيث أبدت قيادة الشرطة الإيرانية تعاوناً عالياً واستجابة سريعة، وبذلت جهوداً مكثفة أثمرت عن تحديد مكان وجود المختطفَين وتحريرهما بعملية نوعية، فضلاً عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة الاختطاف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة".

واكدت الداخلية أن "هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق الأمني والتعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين، أينما وجدوا".

واعربت الوزارة، عن "بالغ شكرها وتقديرها لقيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما أبدته من مهنية عالية وجهود استثنائية أسهمت في إنجاح عملية التحرير وإعادة المواطنين سالمين".

وجددت التزامها "بمتابعة قضايا المواطنين داخل البلاد وخارجها، وعدم التهاون مع أي اعتداء يمس أمنهم وسلامتهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات الشقيقة والصديقة لضمان حمايتهم وصون حقوقهم".