الأخبار

النائب إبراهيم الجبوري : عملية انتخاب محافظ صلاح الدين لم تكن انعكاساً لإرادة أبنائها ولن نصمت


أكد النائب عن تحالف العزم، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، ( 20 شباط 2026 )، أن ما شهدته عملية انتخاب محافظ صلاح الدين لم يكن انعكاساً صادقاً لإرادة أبناء المحافظة ولا لعشائرها.

وقال الجبوري في بيان  إن "الأجواء التي رافقت عملية الانتخاب شابها اللغط والتدخلات التي شوّهت المسار وأضعفت ثقة الشارع،" مشدداً على أن "قرار صلاح الدين يجب أن يصنعه أهلها وحدهم، بعيداً عن أي تأثيرات أو إرادات خارجية تحاول فرض واقع لا ينسجم مع تطلعات المواطنين".

وحذر الجبوري من أن "استمرار مثل هذه الأساليب لن يؤدي إلا إلى تعطيل مسيرة الإعمار، وتأخير استحقاقات الناس، وإبقاء المحافظة في دائرة التراجع الخدمي".

وأضاف: "نؤكد بوضوح أننا لن نصمت أمام أي تجاوز على إرادة أهلنا، وستكون لنا مواقف مسؤولة وحازمة دفاعاً عن حق أبناء مدينتنا في إدارة شؤونهم بشفافية وعدالة"، مختتماً بالقول: "سنظل الصوت الحقيقي الذي يعبر عنهم ويصون كرامة قرارهم".

يشار الى انه وفي جلسة اعتبرها كثيرون مفصلية لمسار مجلس محافظة صلاح الدين بعد الانتخابات الأخيرة، صوّت المجلس، أمس الخميس ( 19 شباط 2026 )، على اختيار هيثم الزهوان محافظاً، في نتيجة قلبت معادلة الأرقام التي كانت ترجّح كفّة تحالف عزم بزعامة مثنّى السامرائي على حساب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قبل أن تكشف الساعات التي سبقت التصويت عن تفاهمات وتحولات خفية في المواقف.

الزهوان، وهو مرشّح تحالف تقدم، حصد 9 أصوات من أصل 15، في جلسة تنافس فيها 32 مرشحاً على المنصب، ضمن سباق محتدم بين الأقطاب السنية، مع حضور لافت للأطراف الكردستانية التي تمتلك مقعدين في المجلس (مقعد للاتحاد الوطني وآخر للحزب الديمقراطي)، ما جعلها بيضة القبان في لحظة الحسم. أمام هذه المخرجات، انفجرت داخل تحالف عزم موجة غضب واتهامات بالخيانة والغدر من قبل بعض الأعضاء والحلفاء، تُرجمت بسلسلة تغريدات ومواقف وبيان تنظيمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السامرائي: التمديد للحكومة الحالية "صعب جدا".. ولا يمكن للعراق أن يمضي مع المجتمع الدولي من دون واشنطن
النائب إبراهيم الجبوري : عملية انتخاب محافظ صلاح الدين لم تكن انعكاساً لإرادة أبنائها ولن نصمت
رئيس تحالف العزم : القائم بالأعمال الأمريكي لوّح بإجراءات قد تطال أشخاصاً ومؤسسات.. والقرار بيد الإطار
(قسد) تنقل معدات حقول نفط سوريا إلى شمال العراق
العامري والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية توحيد المواقف بين القوى السياسية
مصدر أمني مطلع يتحدث عن ثلاثة مباديء للتحقيق مع الارهابيين الذين تم نقلهم من سوريا
الكربولي : شخصيات كانت تهتف سابقًا (قادمون يا بغداد) أصبحت اليوم جزءًا من حزب تقدم"
ايضاح من التربية بشأن حريق اندلع في اعدادية الصناعة ببغداد
خطيب جمعة النجف الاشرف: ليس من مصلحة احد ان تشتعل المنطقة
وثيقة تكشف كواليس صفقة المناصب في صلاح الدين بعد انتخاب الزهوان محافظاً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك