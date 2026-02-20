الأخبار

(قسد) تنقل معدات حقول نفط سوريا إلى شمال العراق


كشفت مصادر في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، ( 20 شباط 2026 )، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قامت بنقل كثير من المعدات من حقول نفط رميلان.

وقال عمال في شركة نفط رميلان بمحافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية: "منذ أسبوع يقوم عناصر من حزب العمال الكردستاني بنقل آليات ومولدات كهرباء وسيارات وخزانات نفط".

وتابع العمال: "اليوم نقلوا رافعة كبيرة تحمل 200 طن إلى الحقل القديم تمهيداً لنقل تلك المعدات إلى مناطق شمال العراق عبر معبر سيملكا".

وأضاف العمال الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن "عناصر حزب العمال الكردستاني ومنذ زيارة قائد الأمن العام ووفد من وزارة الطاقة إلى حقل وميلان في التاسع من الشهر الجاري باشروا بنقل المعدات والآليات وكل ما يمكن نقله ومستمرون بعمليات النقل من بقية الحقول تل عدس وكراتشوك والسويدية وغيرها باتجاه معبر سميلكا ومنه إلى شمال العراق".

وتابع العمال: "منذ أيام قاموا بإفراغ أغلب خزانات النفط من خلال بيعها ونقلها إلى محافظة الرقة وريف حلب".

وناشد العمال الحكومة السورية التدخل لوقف عملية نهب معدات حقول النفط في محافظة الحسكة ونقلها خارج الحدود.

من جانبه، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع 5 شخصيات من أبناء محافظة الحسكة لبحث أوضاعها.

ووصف مصدر مسؤول في محافظة الحسكة "الأوضاع في المحافظة بأنها سيئة للغاية بسبب إجراءات قسد والحصار الذي تفرضه على المناطق العربية التي تحت سيطرتها وعدم تقديم الحكومة السورية أي إجراءات على الأرض منذ تحرير مناطق في جنوب وشرق المحافظة وترك المحافظة دون أي مقومات للحياة".

