خطيب جمعة النجف الاشرف: ليس من مصلحة احد ان تشتعل المنطقة

علّق امام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي،على التوتر المتصاعد في منطقة الخليج بين امريكا وايران ، مؤكداً عدم وجود مصلحة لجميع الاطراف في اشعال حرب بالمنطقة .

وقال خلال الخطبة السياسية :" ان أبواق الحرب بدأت تسمع ،حيث تتصاعد الخطابات التي تلوّح باقتراب الحرب، وترامب أعطى مهلة 15 يومًا لإيران في مقابل ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز وتجري مناورات مع روسيا في المنطقة وأرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة بان أي عدوان عليها يعني مشروعية الرد على جميع القواعد الأمريكية".

داخلياً وحول زيادة العنف الاسري بنسبة 150% حسب ما جاء في تقرير وزارة الداخلية، علّق القبانجي بقوله " ان ما يحدث لاول مرة هو مضاعفة العنف الأسري، وهنا نقول لا بد من معالجة ثقافية واعلامية وحقوقية واقتلاع الجذور لهذه الظاهرة، ومنها المخـــدرات والمحتوى الهابط والبطالة".

و انتقد السيد القبانجي عرض القنوات العراقية مسلسلات رمضانية اعتبرها " خادشة للحياء " ، وقال " يجب ان تتحمل الوزارة المختصة ورئاسة الوزراء المسؤولية في منع هذه المسلسلات".