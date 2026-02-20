الأخبار

خطيب جمعة النجف الاشرف: ليس من مصلحة احد ان تشتعل المنطقة


علّق امام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي،على التوتر المتصاعد في منطقة الخليج بين امريكا وايران ، مؤكداً عدم وجود مصلحة لجميع الاطراف في اشعال حرب بالمنطقة .

وقال خلال الخطبة السياسية :" ان أبواق الحرب بدأت تسمع ،حيث تتصاعد الخطابات التي تلوّح باقتراب الحرب، وترامب أعطى مهلة 15 يومًا لإيران في مقابل ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز وتجري مناورات مع روسيا في المنطقة وأرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة بان أي عدوان عليها يعني مشروعية الرد على جميع القواعد الأمريكية".

داخلياً وحول زيادة العنف الاسري بنسبة 150% حسب ما جاء في تقرير وزارة الداخلية، علّق القبانجي بقوله " ان ما يحدث لاول مرة هو مضاعفة العنف الأسري، وهنا نقول لا بد من معالجة ثقافية واعلامية وحقوقية واقتلاع الجذور لهذه الظاهرة، ومنها المخـــدرات والمحتوى الهابط والبطالة".

و انتقد السيد القبانجي عرض القنوات العراقية مسلسلات رمضانية اعتبرها " خادشة للحياء " ، وقال " يجب ان تتحمل الوزارة المختصة ورئاسة الوزراء المسؤولية في منع هذه المسلسلات".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
