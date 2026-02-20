الأخبار

القبض على متهمين بالسرقة والإحراق وبث التهديد المسلح في بغداد


أعلنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين الذين ارتكبوا جريمة سرقة وإحراق دار سكنية ضمن الجانب.

وذكرت المديرية في بيان  أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة كاميرات المراقبة"، مشيرةً إلى أن "المتهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات صريحة، ظهر فيها أشخاص يحملون أسلحة في محاولة لبث الرعب بين المواطنين والإخلال بالأمن العام".

وأوضحت المديرية أنه "جرى توقيف المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مرشح مستقل لمنصب رئيس الجمهورية يؤكد ان التدخل الخارجي عمق الأزمة السياسية في العراق
مقتل واصابة سبعة اشخاص بمشاجرة جنوب الحلة
القبض على متهمين بالسرقة والإحراق وبث التهديد المسلح في بغداد
اعتقال شخص بحوزته فيديوهات مخلة يبتز يها المواطنين بالديوانية
اكثر من 20 الف ارهابي سجين يفرون من مخيم الهول .. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
الرصد الزلزالي: تسجيل هزة أرضية في محافظة ديالى
وزارة العمل: نؤكد التزامنا بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص
الشيخ جلال الدين الصغير : الذكاء الاصطناعي.. هل نحن أمام سلبٍ للإرادة البشرية؟
الشيخ همام حمودي: أمن المنطقة لا يتجزأ وندعم أي مسارات دبلوماسية
تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك