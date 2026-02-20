القبض على متهمين بالسرقة والإحراق وبث التهديد المسلح في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين الذين ارتكبوا جريمة سرقة وإحراق دار سكنية ضمن الجانب.

وذكرت المديرية في بيان أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة كاميرات المراقبة"، مشيرةً إلى أن "المتهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات صريحة، ظهر فيها أشخاص يحملون أسلحة في محاولة لبث الرعب بين المواطنين والإخلال بالأمن العام".

وأوضحت المديرية أنه "جرى توقيف المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".