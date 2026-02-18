بعد اظهار الجواهري "يقدم الشاي للسوداني".. توجيه بالتحقيق بالفيديو الاعلاني المسيء لـ"شاعر العرب الاكبر"

وجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، باجراء تحقيق عاجل مع الجهة التي بثت اعلان فيديو يظهر شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري "يقدم الشاي" للسوداني، في مشهد اثار ضجة في الاوساط المجتمعية.

وقال السوداني في بيان، انه "يعبر عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري بشكل يتنافى مع ما يحمله رئيس مجلس الوزراء من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية".

واضاف انه "قد وجّه هيأة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".

واكد السوداني انه "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية".

واقدمت شركة اعلانات على بث مقطع فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان "عراق واحد" بمناسبة حلول شهر رمضان، واظهر الفيديو الجواهري وهو يقدم الشاي للسوداني، ونوري السعيد رئيس وزراء العراق بالعهد الملكي واحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة وهو يقدم الشاي لمحمد الحلبوسي.