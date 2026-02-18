العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين

بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو، في خطوة تهدف لتنظيم الملفات القانونية للنزلاء الأجانب.

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان، أن اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، ركز على آفاق التعاون القانوني والعدلي، لا سيما فيما يخص النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، والذين استُلم عدد منهم مؤخراً من الأراضي السورية وفق إجراءات رسمية وقانونية معتمدة.

وأكد الوزير خالد شواني خلال اللقاء، أهمية تنظيم هذا الملف عبر "اتفاقية قانونية واضحة" تتماشى مع الضوابط المعتمدة دولياً ووطنياً، لضمان استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين تحت غطاء اتفاقيات ثنائية رسمية.

من جانبه، أعرب السفير الروسي ألبروس كوتراشيف عن استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، مؤكداً حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، وتحديداً في الجوانب القانونية والعدلية التي تخص رعايا البلدين.