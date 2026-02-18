الأخبار

العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين


بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو، في خطوة تهدف لتنظيم الملفات القانونية للنزلاء الأجانب.

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان، أن اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، ركز على آفاق التعاون القانوني والعدلي، لا سيما فيما يخص النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، والذين استُلم عدد منهم مؤخراً من الأراضي السورية وفق إجراءات رسمية وقانونية معتمدة.

وأكد الوزير خالد شواني خلال اللقاء، أهمية تنظيم هذا الملف عبر "اتفاقية قانونية واضحة" تتماشى مع الضوابط المعتمدة دولياً ووطنياً، لضمان استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين تحت غطاء اتفاقيات ثنائية رسمية.

من جانبه، أعرب السفير الروسي ألبروس كوتراشيف عن استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، مؤكداً حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، وتحديداً في الجوانب القانونية والعدلية التي تخص رعايا البلدين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد اظهار الجواهري "يقدم الشاي للسوداني".. توجيه بالتحقيق بالفيديو الاعلاني المسيء لـ"شاعر العرب الاكبر"
بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"
التجارة تعلن خطة رقابية مزدوجة لاستقرار أسعار رمضان
الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد
عمليات بغداد توضح خطة تأمين رمضان وتتعهد بمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار
العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين
تحقيقات تكشف مصادر تمويل داعش الارهابي بعد نقل مئات المجرمين من سوريا إلى العراق
وزارة التربية: اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني
وزير العدل يؤكد أهمية تنظيم اتفاقية ثنائية مع روسيا لنقل المحكومين
محافظة نينوى: تعطيل الدوام يوم غد الخميس في تلعفر وسنجار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك