عمليات بغداد توضح خطة تأمين رمضان وتتعهد بمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار


أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، إعداد خطة محكمة لتأمين العاصمة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أنّ جميع القطعات الأمنية ستشترك في تنفيذ الخطة، مع مراقبة حركة الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار على المواطنين.

وقال قائد العمليات الفريق الركن وليد خليفة التميمي، في حديث صحفي، إنّ "الخطة ستشمل حماية الجوامع والحسينيات واماكن العبادة، بالإضافة إلى الاسواق والاماكن العامة التي تشهد زحاماً كبيراً خلال الشهر الكريم"، مبيناً أنّ "الاجراءات ستكون سلسة ولن يكون هناك تضييق على حركة المواطنين في السيطرات، فيما سيُعهد بالدور الاكبر إلى الجهد الاستخباراتي لمتابعة أي تهديدات محتملة".

وبيّن التميمي أنّ "الفرق الامنية ستتابع الاسواق بشكل مباشر، ولن نسمح برفع اسعار المواد، وخصوصاً المواد الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان"، مؤكداً أنّ "الاجهزة الامنية ستتعاون مع الجهات الرقابية والدوائر المختصة لرصد اي حالات استغلال او تلاعب بقوت المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

وهذه التطمينات جاءت بالتزامن مع شكاوى متكررة من مواطنين في بغداد والمحافظات من استغلال بعض التجار شهر رمضان لرفع أسعار المواد الغذائية والاساسية، مستفيدين من زيادة الطلب وضعف الرقابة في بعض المناطق، ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.

وخلال مواسم سابقة، اضطرت الجهات الحكومية إلى تشكيل لجان رقابية وحملات تفتيش في الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار، غير أنّ شرائح واسعة من المواطنين ما زالت تطالب بإجراءات اشد وردع فعلي للمتلاعبين، وهو ما تحاول قيادة عمليات بغداد تأكيده في خطتها الجديدة لهذا العام.

