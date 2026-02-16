العدل تنفي صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق

أصدرت وزارة العدل، اليوم الاثنين (16 شباط 2026)، بياناً رسمياً نفت فيه صحة القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية بشأن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من قوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية.

وأكدت الوزارة في البيان ، أن “القائمة المتداولة غير صحيحة ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة”.

وأوضحت أن عملية استلام السجناء جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء وفق القانون.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الدقة والمسؤولية من قبل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على “اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها حصراً، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تُربك الرأي العام أو تؤثر في سير الإجراءات القانونية”.