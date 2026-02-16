اعتقال مبتز الكتروني في محافظة كربلاء ابتز مواطن في محافظة واسط

القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية متمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب واسط، وبالاشتراك مع قسم التقنيات والمعلوماتية في المحافظة، القبض على مبتزّ إلكتروني في محافظة كربلاء أقدم على ابتزاز أحد المواطنين في محافظة واسط.

وقال قائد شرطة واسط اللواء أحمد عبدالزهرة ان المتهم قام بابتزاز المواطن من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة، فيما اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لمثوله أمام القضاء ./