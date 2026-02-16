الأخبار

رئيس هيئة المنافذ يؤكد ضرورة إطلاع البرلمان على إجراءات مكافحة التهريب وحماية المال العام


أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الإثنين ضرورة إطلاع مجلس النواب بالإجراءات المتخذة في محاربة التهريب والتزوير، ومنع عمليات الهدر بالمال العام، وتسهيل التجارة وتفعيل الرقابة الالكترونية.

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، استقبل في مقر الهيئة، وفداً برلمانياً ضم رئيس وأعضاء عن كتلة بدر النيابية، متمثلاً بالنواب همام التميمي، وولاء كاظم الجيزاني، ووعد القدو، ومحمد علي الفرطوسي، وحامد الموسوي".

وأوضح البيان أن "الوفد ناقش أهمية التعاون المشترك والتكامل ما بين السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية، والعمل على تطبيق القرارات والقوانين الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء من أجل تعزيز ودعم التجارة والاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات ومكافحة التهريب بأشكاله كافة".

وأضاف البيان أن "الوائلي استعرض عمليات الرقابة والتدقيق التي تمارسها كوادر الهيئة في المنافذ كافة وفي السيطرات والنقاط الجمركية في محافظات (نينوى وكركوك وديالى)، وتمكنها من ضبط العديد من المخالفات بعد إجرائها التدقيق والتفتيش على المعاملات الجمركية والبضائع الواردة عبر هذه السيطرات".

وأعرب الوائلي عن "أهمية هذه الزيارة"، مشدداً على "ضرورة إطلاع أعضاء مجلس النواب بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في محاربة التهريب والتزوير، ومنع عمليات الهدر بالمال العام، وكذلك تسهيل التجارة وتفعيل الرقابة الالكترونية".

وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة تعدها الهيئة مهمة جداً؛ لأنها تتطابق مع منهاج العمل الذي انتهجته هيئة المنافذ الحدودية في تواصلها المستمر مع السلطة التشريعية، وتقديم الدعم الكامل والمعلومات الوافية لأعضاء مجلس النواب من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم وأفكارهم من أجل الإجابة عنها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء وحسب اختصاص ومهام ووجبات عمل الهيئة".

وختم البيان ان أعضاء المجلس اثنوا على الجهود المبذولة والأعمال التطويرية التي قامت بها الهيئة، وأهمها الحوكمة الالكترونية والربط الشبكي للسونارات، وبرنامج إدارة المنافذ الحدودية الالكتروني، التي تستخدمها الهيئة في تسهيل ومراقبة عمل المنافذ،.

