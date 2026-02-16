عمليات بغداد تعلن خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، ( 16 شباط 2026 )، عنم اعداد خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة، فضلاً عن الأماكن العامة المتمثلة بالأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمتنزهات وحدائق الألعاب، وجميع المواقع التي تشهد إقبالاً وتجمعات خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الخطة بحسب بيان لعمليات بغداد ، "تكثيف الجهد الاستخباري والعمل الاستباقي لرصد أي تهديد محتمل خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الانتشار الأمني في محيط المساجد والحسينيات وأماكن التجمعات الدينية، ونشر مفارز المرور لتنظيم حركة السير، لا سيما في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح.

وشملت الخطة، وفقا للبيان، تفعيل الجهد الفني وكاميرات المراقبة عبر مراكز السيطرة لمتابعة الموقف الأمني على مدار 24 ساعة، وتنفيذ ممارسات أمنية دقيقة للبحث والتفتيش في المناطق الحيوية والأسواق الشعبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأسواق وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف البيان "كما تضمنت متابعة إجراءات السلامة والوقاية للمخازن والمشاريع التجارية والصناعية والمحال، من خلال اللجان المشتركة مع مفارز الدفاع المدني، وتسيير دوريات النجدة بشكل مستمر داخل الأحياء السكنية لتعزيز الأمن المناطقي وبث الطمأنينة بين المواطنين، والتعامل الفوري مع أية حالة طارئة".

وأشار إلى تهيئة 12 مقراً مسيطراً بإشرافها لمتابعة تطبيق مفردات الخطة ومعالجة الحالات الطارئة بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمرائب وساحات وقوف العجلات، وغلق غير الرسمية منها.

ونوه بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، والتخفيف عن كاهل المواطنين في عموم مناطق العاصمة خلال الشهر الفضيل.