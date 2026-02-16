الأخبار

كركوك.. الحشد الشعبي ينفّذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في يايجي


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، تنفيذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في "يايجي" لتعزيز الامن بمحافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان، أن "الفوج الثاني في اللواء 63، التابع لقيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، نفذ عملية دهم وتفتيش في منطقة يايجي ضمن كركوك، بالتنسيق مع الشرطة والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "العملية جاءت ضمن خطة أمنية مشتركة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين، وتفتيش المناطق التي يُحتمل وجود نشاطات مشبوهة فيها، فضلاً عن تدقيق هويات عدد من الأشخاص والتحقق من المعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى الأجهزة المعنية".

وأشار الى أن "الواجب نُفّذ استناداً إلى معلومات دقيقة، وبمشاركة فاعلة من مختلف التشكيلات الأمنية، في إطار تعزيز التنسيق المشترك داخل قاطع المسؤولية، وبما يسهم في فرض سلطة القانون ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد تعلن خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان
اغتيال منتسب متقاعد بوزارة الداخلية شمال شرق بغداد
التربية تستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار في الامتحانات الخارجية
كركوك.. الحشد الشعبي ينفّذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في يايجي
إستئناف نينوى تناقش إستلام ومحاكمة ارهابيي داعش المنقولين من سوريا
قوة من الحشد تعتقل متهم بالترويج لحزب البعث المحظور شرقي الانبار
إحباط محاولتي تهريب مخدّرات عبر بالونات هوائية على حدود الأنبار
القضاء يسترد 30 مليار دينار عن جريمة إحتيال مالي
الإطار التنسيقي: اجتماع الليلة قائم وسيناقش ملف رئاسة الجمهورية
العدل تعلن نتائج التحقيق بشأن المقطع المتداول من سجن العمارة المركزي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك