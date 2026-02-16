كركوك.. الحشد الشعبي ينفّذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في يايجي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، تنفيذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في "يايجي" لتعزيز الامن بمحافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان، أن "الفوج الثاني في اللواء 63، التابع لقيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، نفذ عملية دهم وتفتيش في منطقة يايجي ضمن كركوك، بالتنسيق مع الشرطة والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "العملية جاءت ضمن خطة أمنية مشتركة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين، وتفتيش المناطق التي يُحتمل وجود نشاطات مشبوهة فيها، فضلاً عن تدقيق هويات عدد من الأشخاص والتحقق من المعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى الأجهزة المعنية".

وأشار الى أن "الواجب نُفّذ استناداً إلى معلومات دقيقة، وبمشاركة فاعلة من مختلف التشكيلات الأمنية، في إطار تعزيز التنسيق المشترك داخل قاطع المسؤولية، وبما يسهم في فرض سلطة القانون ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار".