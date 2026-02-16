القضاء يسترد 30 مليار دينار عن جريمة إحتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، استرداد مبلغ قدره 30 مليار دينار عراقي في قضية احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء، في بيان أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي سعت إلى الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأضاف البيان أن "عملية الاسترداد جاءت بجهود مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، ضمن إطار الإجراءات القانونية المتبعة لملاحقة المتورطين في قضايا الاعتداء على المال العام".