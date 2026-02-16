قوة من الحشد تعتقل متهم بالترويج لحزب البعث المحظور شرقي الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، القاء القبض على متهم بالترويج لحزب البعث المحظور شرقي محافظة الانبار.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان إن "قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي القت القبض على متهم بالترويج للبعث المحظور شرقي الأنبار".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال واجب أمني نفذته القوة، حيث القت القبض على المتهم وفق مذكرة قضائية في منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".