إحباط محاولتي تهريب مخدّرات عبر بالونات هوائية على حدود الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الإثنين ( 16 شباط 2026 )، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 311 ألف حبّة مخدّرة باستخدام بالونات هوائية في المناطق الغربية من محافظة محافظة الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارزها تمكّنت من رصد محاولتي تهريب للمواد المخدّرة عبر بالونات هوائية على الشريط الحدودي الدولي غربي الأنبار، مشيرةً إلى أن العمليتين نُفذتا بشكل منفصل".

وأضافت أن مفارز الفوج الثاني في لواء الحدود السادس، والفوج الثالث في لواء الحدود الخامس، نجحت في رصد بالونين هوائيين بواسطة الكاميرات الحرارية، حيث جرى التعامل معهما وإسقاطهما وفق الإجراءات المعتمدة"، مبينة أن "البالونين كانا يحملان 32 كغم و25 كغم من المواد المخدّرة على التوالي، بما مجموعه أكثر من 311 ألف حبّة مخدّرة".

وأكدت قيادة قوات الحدود أن "قطعاتها ماضية بعزم وإصرار لمواصلة التصدي لمحاولات التهريب التي تستهدف إدخال الآفات السامة إلى البلاد"، مشددةً على "التزامها بحماية المجتمع وتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطنين".