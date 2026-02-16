العدل تعلن نتائج التحقيق بشأن المقطع المتداول من سجن العمارة المركزي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية التحقيقية بشأن المقطع المتداول من سجن العمارة المركزي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "أعلنت اللجنة الوزارية التحقيقية التي شُكّلت بأمر وزير العدل خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، عن استكمال أعمالها التحقيقية ورفع توصياتها إلى الوزير".

واضافت، أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين، صادق وزير العدل على توصيات اللجنة، والتي تضمنت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت اسمائهم في التحقيقات والذين اتهموا بإدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للقانون".

واكدت الوزارة، بحسب البيان "التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيّها في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي إخلال يمسّ أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع التأكيد على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام خلال 24 ساعة تنفيذا لتوجيه الوزير على نتائج التحقيقات وفق الأطر القانونية النافذة".