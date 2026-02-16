الإطار التنسيقي: اجتماع الليلة قائم وسيناقش ملف رئاسة الجمهورية

نفى مصدر مقرّب من الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء اجتماع قوى الإطار المقرر عقده مساء اليوم في بغداد.

وأبلغ المصدر إن "ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الاجتماع المزمع عقده عند الساعة التاسعة مساءً بحضور قيادات الإطار، غير دقيق، مؤكداً أن الاجتماع لا يزال قائماً في توقيته المحدد".

ملفات داخلية وخارجية

وأضاف أن "جدول الأعمال سيتضمن مناقشة جملة من الملفات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ملف منصب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية لحسم هذا الاستحقاق".

وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع قد يخرج بعدد من المقررات المهمة، لاسيما مع ترقب قوى الإطار لموقف القوى في إقليم كردستان بشأن ترشيح رئيس الجمهورية، وهو ما قد ينعكس على تحديد موعد جلسة مقبلة لـمجلس النواب للمضي بانتخاب الرئيس".

ويعيش المشهد السياسي حراكاً متسارعاً لحسم منصب رئيس الجمهورية، بوصفه خطوة دستورية تسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وتبرز في هذا السياق خلافات داخل إقليم كردستان بشأن آلية الترشيح، ما انعكس على تأجيل جلسات مجلس النواب وأبطأ استكمال الاستحقاقات الدستورية.