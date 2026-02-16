إستئناف نينوى تناقش إستلام ومحاكمة ارهابيي داعش المنقولين من سوريا

عقدت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف عناصر "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق.

وقال إعلام القضاء في بيان ، أن "الاجتماع حضره رئيس محكمة الاستئناف القاضي رائد حميد، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان زيدان خلف، ومدير عام الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس، إلى جانب ممثلين عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، فضلاً عن ذوي الضحايا والناجيات".

وأضاف أن "الاجتماع تناول إجراءات عمل اللجنة القضائية المشتركة المعنية بملف عناصر كيان (داعش) الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى العراق، كما تم التأكيد على متابعة قضايا الناجيات الايزيديات والتركمان، ومعرفة مصير المفقودات وتكثيف الجهود الاستخبارية والقانونية لكشف مصيرهن".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 4500 إرهابي من تنظيم "داعش" تم نقلهم إلى السجون العراقية المحكمة الإغلاق، سواء للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، وتخضع جميعها بالكامل لإشراف وزارة العدل وإجراءات أمنية مشددة، دون تسجيل أي مشاكل أو خروقات.