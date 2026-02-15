في كمين مُحكم اعتقال لمروّجي العملة المزوّرة في الحلة

تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة ، ومن خلال متابعة ميدانية حثيثة وبالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومفارز من قيادة شرطة بابل ، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمَين اثنين في مركز مدينة الحلة .

وقال مدير مكتب مكافحة الجريمه المنظمة العقيد ياسر سليم وتوت " جاءت العملية بعد ضبط بحوزة المتهمين عملة محلية مزيّفة بلغ مجموعها (30,600,000) ثلاثون مليوناً وستمائة ألف دينار عراقي ، إضافة إلى ضبط (19,100) دولار أمريكي ، في محاولة واضحة لترويج العملة المزيّفة والإضرار بالاقتصاد الوطني .

واضاف أن مكتب مكافحة الجريمه المنظمة في بابل ماض بكل قوة وحزم في ملاحقة شبكات التزوير والتلاعب بالعملة ، ولن يتهاون مع أي محاولة تمس أمن المواطن أو استقرار السوق ، مشددةً على أن القانون سيكون الفيصل بحق كل من يحاول خرقه "