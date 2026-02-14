إثر نقص وقود الطائرات أزمة بين إدارة مطار النجف ومجلس المحافظة.. وتوزيع المنتجات النفطية تخلي مسؤوليتها

أثار نقص وقود الطائرات في مطار النجف الاشرف أزمة بين الادارة ومجلس المحافظة، فيما أخلت شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤوليتها، مؤكدة استعدادها التام لتزويد الطائرات بالوقود اللازم.

أسباب تعطل الرحلات في المطار

النائب مصطفى سند، أوضح، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، أسباب نقص الوقود في مطار لنجف الاشرف، في تدوينة إنه "بعد التحري تبين إن هنالك شركة خدمة في مطار النجف الاشرف كانت تدير خدمات المطار ومن ضمنها خدمة التزود بالوقود، وتستلم وقود الطيران من شركة توزيع المنتجات النفطية، بشكل مدعوم (90 سنتا لكل لتر) وتعيد بيعه للخطوط الجوية ايضاً بسعر مدعوم مع إضافة هامش ربح لكل لتر".

واضاف أنه "بعد إنتهاء عقد هذه الشركة قررت شركة التوزيع البيع مباشر لشركة الخطوط مع رفع السعر عشرة سنت، أي بواقع (دولار لكل لتر) مما تسبب بخلاف بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وبين شركة التوزيع من جهة".

وأشار الى أن "الإعلان المنشور يوم أمس فهو منشور من حساب الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع شركة الخطوط الجوية العراقية كونهم المعنيين بالتعامل مع المسافرين وتبليغهم بأي مستجدات تخص الرحلة".

إخلاء مسؤولية واستعداد لسد النقص

من جانبها أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، استعداداها الكامل لتزويد طائرات المطار بالوقود، محملة الجهات التي أسهمت بتعطيل عمل الرحلات التبعات كافة.

وقالت الشركة في بيان إنه "في وقت سابق اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن استعدادها لتزويد شركات الطيران العاملة في مطار النجف الاشرف باحتياجاتها الكاملة من الوقود".

وأضافت أنه "فور ابداء الاستعداد توجهت اليات الشركة لتجهيز المطار باحتياجاته لكن ما جرى هو منع الشركة من ممارسة عملها باعتبارها المسوق الحصري للمنتجات النفطية في البلاد من قبل مجلس المحافظة ما ادى لتعطيل عمل الرحلات في المطار ".

وتابعت "ومما تقدم تجدد الشركة استعدادها لتزويد المطار بالوقود وتحمل الجهات التي اسهمت في تعطيل عمل الرحلات التبعات كافة كما تخلي الشركة مسؤوليتها القانونية والاعتبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تحويل جميع رحلاتها المقررة من مطار النجف الدولي إلى مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب أزمة نقص وقود الطائرات.